Brindisi, accoltella la moglie e si suicida: la donna è grave

BRINDISI - Tragedia nella notte a Brindisi, dove un ex consigliere comunale ha accoltellato la moglie e si è tolto la vita impiccandosi. Il dramma si è consumato nel quartiere La Rosa del capoluogo.Secondo i primi rilievi, l'uomo avrebbe colpito la donna con fendenti alla gola e al volto ed è stata trasportata al “Perrino”, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.Ad intervenire sul posto per i rilievi del caso i carabinieri.