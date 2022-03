Studenti e studentesse pugliesi impegnati ad analizzare i dati del CERN

LECCE - Sono circa 150 le studentesse e gli studenti della Puglia che da oggi 8 marzo partecipano alle Masterclass internazionali di fisica delle particelle, coordinate in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).Grazie a questa iniziativa, organizzata a livello locale dalle sezioni INFN di Lecce e di Bari in collaborazione con l’Università del Salento e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le ragazze e i ragazzi potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche del CERN. Saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle analizzando i dati reali degli esperimenti dell'acceleratore LHC (Large Hadron Collider) del CERN.Alla fine di ogni giornata, proprio come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, ci sarà un video-collegamento con il CERN e i giovani partecipanti alle Masterclass di tutto il mondo per discutere insieme i risultati emersi dalle esercitazioni.La sezione INFN di Lecce insieme all’Università del Salento ha organizzato per oggi una giornata di introduzione teorica sulla fisica delle particelle e per l’11 marzo la Masterclass online sull’esperimento ATLAS e il video-collegamento con il CERN e le scuole di Roma e Strasburgo.A Bari, la sezione INFN in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha organizzato tre Masterclass sugli esperimenti LHCb (10 marzo – online), CMS (21 marzo – in presenza) e ALICE (31 marzo – in presenza). Ogni Masterclass è preceduta da una giornata di introduzione teorica online, a cominciare da oggi in cui gli studenti si prepareranno per le esercitazioni su LHCb.L’iniziativa, giunta alla 18° edizione, fa parte delle Masterclass internazionali organizzate da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall'INFN. Le Masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest'anno sono presenti le sezioni di Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano Bicocca, Milano, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Sapienza Università di Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Salerno, Torino, Trieste, Trento e Udine, e i Laboratori Nazionali di Frascati (LNF).BARI (10 marzo LHCb, 21 marzo CMS, 31 marzo Alice)10 marzo Masterclass Online, 21 e 31 marzo in presenzaDove: Dipartimento di Fisica (Aula Multimediale), Campus Universitario, via E. Orabona 4, BariContatti: dott. Vito Manzari (vito.manzari@cern.ch, tel. 080 5443183, cell. 3926570993) e prof. Salvatore My (salvatore.my@ba.infn.it, tel. 080 5443143, cell. 3473585545)pagina web: https://agenda.infn.it/event/29980/ LECCE (11 marzo ATLAS Z)Masterclass onlineProgramma:Martedì 8 Marzo, Introduzione FPE, ore 15:00-17:00.Venerdì 11 marzo, ore 9:00-17:00, Installazione Software, Esercizi, Analisi e Videoconferenza.Contatti: prof. Edoardo Gorini (edoardo.gorini@le.infn.it) tel. 0832297458, 3498338496, prof. Andrea Ventura (andrea.ventura@le.infn.it) tel. 0832297458, 3393876348, dott.ssa Margherita Primavera (margherita.primavera@le.infn.it) tel. 0832297466, 3478455185Informazioni sulle Masterclass:· Masterclass italiane: http://masterclass.infn.it/ · Masterclass internazionali: http://physicsmasterclasses.org/neu/ Per informazioni sulle Masterclass nazionali:Ufficio Comunicazione INFN – Cecilia Collà Ruvolo, cecilia.collaruvolo@lnf.infn.it