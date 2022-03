Caro benzina: Cdm approva all'unanimità decreto aiuti economici-umanitari

Europa press





Bollette imprese luce-gas maggio-giugno in 24 rate - Le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili. Lo prevede la bozza del decreto per contrastare "gli effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina", ancora in via di definizione.



ROMA - Approvato all'unanimità dal Cdm il decreto con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Sale a circa 25 centesimi, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il taglio delle accise sui carburanti.La riduzione sarà applicata fino a fine aprile.Una norma della bozza del decreto prevede il taglio delle accise sui carburanti di 8,5 cents per un mese: introdotta la riduzione "fino al trentesimo giorno" dalla data di pubblicazione del decreto, delle accise su "benzina, oli da gas e gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL)", usati come carburante.Per il taglio saranno utilizzati "308,17 milioni di euro" di maggior gettito Iva relativo all'ultimo trimestre 2021. Le accise sulla benzina si attesteranno a 643,24 euro per mille litri, sul gasolio a 532,24 euro per mille litri; sul Gpl a "182,61 euro per mille chilogrammi".