- E' morta all'età di 84 anni per un tumore Madeleine Albright, figura di spicco nella presidenza Clinton, ricoprendo prima il ruolo di ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e poi quello di segretario di Stato, divenendo la prima donna a rappresentare tale incarico. Importante fu il suo ruolo per l'intervento della Nato in Serbia per evitare la pulizia etnica voluta da Milosevic.