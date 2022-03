La Cina alla conquista dello Spazio

Negli ultimi anni Pechino ha investito molto nel suo programma spaziale, con diversi progetti per il futuro. Entro il 2030 raccoglierà campioni dalla superficie di Marte. Sul pianeta rosso è già atterrato il rover Zhurong, che è parte della missione cinese Tianwen-1.Sono già numerosi gli obiettivi che il Dragone rosso ha raggiunto nello spazio. Il rover Zhurong, parte della missione cinese Tianwen-1, la prima del Paese asiatico a raggiungere la superficie di Marte, è attualmente sul pianeta rosso. La missione, che ha già trasmesso più di 500 gigabyte di dati alla Terra, è atterrata sulla pianura conosciuta come Utopia Planitia nel maggio dello scorso anno, rendendo la Cina il terzo Paese a farlo, decenni dopo gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica.Secondo il capo progettista del programma cinese di esplorazione lunare, Wu Weiren, la Cina si sta già preparando per "l'esplorazione delle estremità del sistema solare". L'obiettivo, secondo Wu, è far viaggiare le missioni. cinesi nello spazio profondo 100 volte la distanza tra il sole e la terra - 150 milioni di chilometri - entro il 2049, l'anno che segnerà il centenario della fondazione della Repubblica popolare cinese.