La Regione e il sistema universitario della Puglia insieme per gli studenti ucraini

Molte le proposte sul tavolo della discussione, da allungare il periodo di permanenza degli studenti ucraini già in Puglia grazie al programma Erasmus all’assegnazione di borse di studio dedicate agli studenti profughi/richiedenti asilo. Vista l’escalation di violenza che si sta verificando in queste ore, l’amministrazione regionale si è prontamente resa disponibile ad immaginare soluzioni che garantiscano accoglienza, partendo da un incremento dei servizi per il diritto allo studio per studenti e studentesse ucraini.



“Seguiamo con grande apprensione quello che sta accadendo in Ucraina in questi giorni, giorni terribili per un Paese nel cuore dell’Europa che non possiamo e non vogliamo lasciare da solo. Per questo ho voluto incontrare tutte le università della Puglia per capire con tempestività come procedere insieme per offrire il massimo supporto agli studenti e alle studentesse ucraini presenti nella nostra regione” ha commentato l’assessore Leo.

BARI - Si è svolto questa mattina un incontro tra l’assessore regionale all’Università e Diritto allo Studio, Sebastiano Leo, e i Magnifici Rettori delle università pugliesi con i loro delegati alla mobilità internazionale per pianificare insieme interventi straordinari a supporto degli studenti e delle studentesse ucraini, alla luce della grave crisi internazionale che vede coinvolto il loro paese di appartenenza.