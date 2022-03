LECCO - Momenti di paura questa mattina sul Monte Legnone, in provincia di Lecco, dove un jet militare M346 è precipitato al confine con le province di Sondrio e Bergamo.Il jet non appartiene all'Aeronautica militare, ma era in fase di collaudo post produzione. I due piloti sono riusciti a lanciarsi dall'abitacolo prima dello schianto.Il boato è stato percepito distintamente in tutta la zona