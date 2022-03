Mosca: la Procura chiede 13 anni di reclusione per Navalny

MOSCA - Il pubblico ministero ha chiesto una pena di 13 anni di reclusione e il pagamento di una multa per il leader dell'opposizione russa Alexey Navalny. L'attivista sta già scontando due anni e mezzo per frode e oltraggio alla corte ed è attualmente in carcere.Di recente, Navalny si è espresso contro l'offensiva dell'esercito russo in Ucraina e ha invitato i suoi sostenitori a manifestare per la pace nonostante il rischio di arresto e seri procedimenti legali.