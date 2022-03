Operazione intelligence salva ballerino pugliese a Kiev

BARI - E' stato tratto in salvo in seguito a un'operazione della nostra intelligence Giordano Signorile, il ballerino italiano rimasto bloccato a Kiev. Il salvataggio è stato portato avanti in collaborazione con l'Unità di crisi della Farnesina. Lo apprende l'ANSA.Il giovane, originario di Capurso (Ba), vive da cinque anni in Ucraina dove si è trasferito al 14 anni per coltivare il suo sogno: diventare un ballerino professionista e calcare i principali palcoscenici internazionali.Signorile, assieme ad altri due amici, si è rifugiato nel garage interrato dell'Accademia durante i bombardamenti, nel quartiere Voskresenka di Kiev, a circa 40 chilometri dal centro, senza poter riuscire a raggiungere l'ambasciata italiana. La sua famiglia ha lanciato più appelli negli ultimi giorni affinché qualcuno andasse a prenderlo per portalo in un luogo sicuro.