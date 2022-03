Polignano, settanta albergatori a convegno

La conferma arriva dal convegno “Hotel Leader Lab”, svoltosi il 2 marzo scorso a Polignano. Un'iniziativa, promossa e organizzata dall'Associazione degli Albergatori di Polignano in collaborazione con Albergatore Pro, TITANKA!, e IVH, con il patrocinio del Comune di Polignano. Settanta gli albergatori che hanno preso parte alla giornata, mostrando un vivo interesse per le tematiche trattate. "Trasforma il Record in uno standard", "La Rivoluzione della Vendita Camere. Progettare il futuro guardando al presente", "La filiera integrata del turismo: proposte e competenze al servizio del turismo di domani": questi i titoli dei tre momenti formativi che hanno visto avvicendarsi sul palco i relatori Gian Marco Montanari, Stefano Lucchi e Andrea Chiappini. Una giornata di intensa formazione, che ha lasciato agli imprenditori pugliesi nuove prospettive e strategie per la prossima stagione.



Hotel Leader Lab è il corso che guida gli operatori del settore nel definire le scelte gestionali, di marketing strategico, web marketing e disintermediazione che portano il successo di una struttura ricettiva. “Oggi, per vendere camere, è necessario costruire un prodotto alberghiero che sia coerente con l'offerta proposta e definito all'interno di un piano strutturato e completo – spiega Gian Marco Montanari, fondatore di Albergatore Pro -. Un'esigenza che emerge a maggior ragione dopo i profondi cambiamenti apportati all'interno del mercato dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dagli effetti dell'emergenza Covid, ma anche da opportunità come bonus e incentivi alla riqualificazione.





Durante la tappa pugliese di Hotel Leader Lab abbiamo parlato di tecniche di vendita diretta di camere, dati, piano strategico, interventi di ristrutturazione e agevolazioni. E' stata l'occasione anche per fare il punto sul mercato turistico, analizzare le previsioni dei prossimi mesi invernali e pianificare le migliori strategie per la crescita aziendale. Il tutto alla presenza di esperti e qualificati professionisti nonchè partner del progetto Hotel Leader Lab. Il progetto è firmato da TITANKA!, Albergatore Pro e IVH Group: 3 identità specializzate e complementari nel settore ricettivo che hanno unito le loro specifiche competenze ed esperienze a favore degli operatori di riferimento". "Scopo dell'iniziativa – spiega l'Associazione degli Albergatori di Polignano – è stato quello di fornire agli operatori del settore strumenti operativi e spunti di riflessione sull'importanza della professionalizzazione come chiave per raggiungere un turismo di qualità. Obiettivo che la nostra Associazione persegue già da tempo attraverso momenti dedicati alla formazione e alla crescita del tessuto imprenditoriale locale".

BARI - Piano strategico, marketing, tecniche di vendita diretta di camere, interventi di ristrutturazione e nuovi metodi di pagamento, programmazione, analisi dei dati. Sono questi gli strumenti che permetteranno agli albergatori di superare le sfide legate al 2022. Nonostante la preoccupazione per i venti di guerra e alcune incertezze dovute all'andamento del mercato turistico, gli operatori della ricettività pugliese guardano con ottimismo alla prossima stagione e puntano sulla formazione per far crescere le loro aziende.