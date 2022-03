Rotary, il Ryla approda al Porto di Bari

BARI - La visita al Porto di Bari con una guida d’eccezione – il Presidente del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi – inaugura domani la terza giornata del Ryla 2022, il percorso di formazione alla leadership promosso dal Distretto 2120 del Rotary International (Governatore è Gianvito Giannelli) al quale partecipano 40 giovani diplomandi e universitari di Puglia e Basilicata selezionati dai Rotary Club delle due regioni.Dopo la cerimonia di apertura nell’Aula Magna dell’Ateneo e la prima giornata di lavoro al Ciheam di Valenzano, i borsisti potranno osservare da vicino la storia, l’attualità e le prospettive del Porto di Bari all’interno di un sistema complesso che comprende altre infrastrutture di indubbia e almeno pari valenza strategica per i traffici via mare. Il Presidente Patroni Griffi guiderà i “ryliani” in un percorso che non mancherà di solleticare curiosità e suggestioni utili al cammino formativo intrapreso.Dal Porto, la comitiva si trasferirà alla Cattedrale di Bari per una visita guidata con il Priore, mons. Franco Lanzolla.Nel pomeriggio, sessione in aula con gli interventi del Rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini (“Successo e sconfitta: le due facce del progresso umano”); del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio (“Progettare e attuare lo sviluppo di una Regione”); della docente del Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica dell’Università di Bari Concetta Cavallini (“La comunicazione efficace. Metodi e strumenti”); del consulente di marketing Achille Cusani (“Le potenzialità del marketing”).Il Ryla (Rotary Youth Leadership Awards), è un programma di formazione promosso in tutto il mondo dal Rotary International attraverso i Distretti. Destinatari sono i giovani e l’obiettivo è contribuire a formare “leader” del futuro, individuando giovani dotati di spiccate capacità intellettuali relazionali, volontà di crescita e senso di responsabilità. Nell’anno che registra il ritorno “in presenza” dell’evento, il tema scelto dal Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) è “Leadership del cambiamento - per un progresso etico, equo e sostenibile”. Le lezioni si svolgono nel Campus dell’Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM Bari), a Valenzano.