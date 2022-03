BELGRADO - Il campione olimpico conquista la medaglia di bronzo nella gara di salto in alto ai Mondiali Indoor di Belgrado.Tamberi non aveva preparato l'evento in maniera specifica ma soltanto come tappa di passaggio verso i Mondiali all'aperto di Eugene in luglio.In pedana lo sportivo ha esibito sul braccio un disegno della bandiera ucraina. L'oro va al sudcoreano Sanghyeok Woo e l'argento allo Svizzero Loic Gasch.