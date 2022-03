(Pixabay)





Nel primo tempo al 4’ i dauni passano in vantaggio con Merola. Al 19’ pareggia Bontà. Al 45’ i molisani passano in vantaggio con Rossetti. Nel secondo tempo al 1’ pareggia Merola. Al 19’ i pugliesi passano in vantaggio con Sciacca. Al 42’ Garofalo segna il quarto gol. Al 95’ il Foggia realizza la quinta rete con Curcio.

Nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 3-1 al “Veneziani” col Potenza ed è quarto con 58 punti. Nel secondo tempo al 14’ passano in vantaggio i lucani con Cargnelutti. Al 23’ pareggia Grandolfo. Al 37’ i biancoverdi passano in vantaggio con Borrelli. Al 95’ Grandolfo realizza la terza rete del Monopoli. Il Foggia supera 5-2 allo “Zaccheria” il Campobasso ed è settimo a 53 punti.