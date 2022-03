Taranto, Turco (M5S): "Cordoglio alla famiglia dell'operaio deceduto al porto"

BARI - «Esprimo il mio cordoglio alla famiglia dell'operaio Massimo De Vita, ex dipendente TCT, morto questa mattina mentre lavorava al quarto sporgente del porto di Taranto, a causa di un incidente risultato fatale. Il MoVimento 5 Stelle ritiene inammissibile l'ennesima morte bianca in un territorio che, purtroppo, risulta recidivo sotto questo profilo, e ribadisce con forza il suo impegno nel percorso mirato a garantire la totale sicurezza dei luoghi di lavoro in Italia».