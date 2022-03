Inter: Skriniar candidato per il premio "Player of the Week"

MILANO – Grinta, determinazione, chiusure importanti: la prestazione monumentale di Skriniar ad Anfield nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League non è passata inosservata. Il successo contro il Liverpool, seppur non è stato abbastanza per il passaggio del turno, ha regalato giocate incredibili ed emozioni, mostrando tutta la forza della squadra di Simone Inzaghi.

Tra i protagonisti nerazzurri, Milan Skriniar ha fatto la differenza con una prova esaltante, murando tutto il possibile e dando la carica alla squadra. Per questo motivo, il difensore nerazzurro dopo essere stato premiato in campo come MVP della sfida dalla commissione tecnica della UEFA, è stato candidato per il premio ‘Player of the Week’, del ritorno degli ottavi di Champions League: Benzema (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Lewandowski (Bayern Monaco) gli altri nominati.