Ucraina, Bellomo (Lega): "Modificare piano paesaggistico regionale territoriale per consentire coltivazione"

BARI - “Una modifica del Piano Paesaggistico Regionale Territoriale è in questo momento quanto mai urgente e necessaria. La crisi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina sta avendo gravi ripercussioni anche nel settore agricolo, a partire dalla carenza di grano e di mangimi per animali. E’ tempo di intervenire, eliminando i troppi vincoli paesaggistici che arrivano a prevedere finanche la tutela dei cicli riproduttivi di alcuni piccoli rettili, e che non consentono la coltivazione in determinati territori, come ad esempio in alcune zone della Murgia e del Tavoliere. Dare la possibilità di seminare anche in terreni sottoposti oggi a limitazioni, dettate a volte da motivazioni che in un contesto internazionale come quello che viviamo appaiono quanto meno bizzarre, significa seguire la logica e il buon senso. Non ho nulla contro la riproduzione delle lucertole, e mai e poi mai vorrei disturbarne la stagione dell’amore, ma in questo preciso periodo mi sta molto più a cuore consentire agli agricoltori e agli allevatori di essere autonomi e mitigare gli effetti delle turbolenze dei mercati. Mi auguro che il presidente Emiliano e gli assessori competenti condividano questa mia proposta”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.