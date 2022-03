Zelensky invita il Papa a Kiev

(via Zelensky Instagram)





In occasione di questa seconda telefonata (la prima risale al 26 febbraio 2022), Zelensky ha comunicato a Sua Santità che è l'ospite più atteso in Ucraina invitandolo a visitare Kiev.

Nella mattinata di martedì 22 marzo 2022, prima di parlare al Parlamento italiano, il presidente ucraino Zelensky ha telefonato a Papa Francesco. Al nuovo e visibile gesto di sostegno da parte del Santo Padre, come rivelato in un tweet dall'ambasciatore in pectore presso la Santa Sede Andriy Yurash, si aggiunge alla preghiera l'impegno del Pontefice nel fermare la guerra per mezzo della mediazione del Vaticano.