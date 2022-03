Zelensky parla alle Camere riunite a Montecitorio: "Uccisi 117 bambini"

(via Zelensky Instagram)





ROMA - Una standing ovation dei parlamentari italiani ha accolto la diretta sui video dell'aula della Camera del presidente ucrainoCaro popolo italiano, oggi ho parlato con sua Santitàe lui ha detto parole molto importanti", ha detto Zelensky. A papa Francesco "io ho risposto che il nostro popolo è diventato l'esercito", ha detto il presidente ucraino ricordando quanto l'Ucraina ha visto il "male che porta il nemico, quanta devastazione lascia a quanto spargimento di sangue". "Italia ha aperto il cuore e le porte" all'Ucraina."L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata", ha continuato Zelensky. "Una settimana fa ho parlato ad un incontro a Firenze, ho chiesto a tutti gli italiani di portare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi, ora sono ora 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi"."La resistenza" di "tutti i luoghi in cui si abbatte la ferocia del presidente Putin è eroica", ha sostenuto il premierin occasione del videoincontro alla Camera con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi l'Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza", ha detto il premier Mario Draghi. "Vogliamo disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell'Ucraina all'Europa: è un processo lungo fatto di riforme necessarie. L'Italia è a fianco dell'Ucraina in questo processo. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea", ha aggiunto Draghi. "In Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi russi" vicini a Putin, ha ricordato il premier."Intendiamo testimoniare nel modo più solenne la vicinanza e il sostegno di tutto il Parlamento e del popolo italiano all'Ucraina e alle sue libere istituzioni democratiche a fronte dell'ingiustificabile attacco da parte della Federazione russa. E ci uniamo, in una ideale catena di solidarietà, ai parlamenti di altri Paesi innanzi ai quali lei è già intervenuto", ha detto il Presidente della Camera,