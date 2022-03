Operaio muore nel porto di Taranto

“Questa notizia tragica apre la giornata nel peggiore dei modi. Certamente gli organi competenti, con gli accertamenti in corso, andranno ad individuare le cause, e le eventuali responsabilità.



In un momento in cui si discute in maniera vivace del futuro della città di Taranto – prosegue Mazzarano - va certamente posta in cima alla lista delle priorità la sicurezza sui luoghi di lavoro in un’area industrializzata come quella jonica. Questo perché non esiste sviluppo che non rispetti e tuteli prima la persona. Particolare attenzione richiede evidentemente un luogo come il IV sporgente, già tristemente noto per altre morti sul lavoro ”.



“Alla famiglia e ai colleghi della vittima le mie più sentite condoglianze”.

TARANTO - Dramma sul lavoro nel porto di Taranto, dove un ex dipendente della società Taranto Container Terminal, di 40 anni, attualmente in carico alla Compagnia portuale e assegnato in somministrazione a una ditta d'appalto, è deceduto questa mattina in un incidente al IV sporgente-Lato Ponente del porto di Taranto.“Inaccettabile perdere la vita sul posto di lavoro”. Il Consigliere regionalecommenta a caldo la notizia dell’ incidente verificatosi poco dopo le 8.00 di oggi. Un 40enne, addetto della compagnia portuale, ex Tct, è stato investito da un telaio di ferro sganciatosi dalla sua sede naturale.