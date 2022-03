Zelensky a testa bassa contro l'Occidente

(via Zelensky Instagram)

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky passa nuovamente all'attacco contro l'occidente, tramite social, per il mancato invio di carro armati e aerei a Kiev: "Gioca a ping-pong nel decidere chi dovrebbe mandare i jet". "Oggi ho parlato con i difensori di Mariupol. Sono in costante contatto con loro. La loro determinazione, il loro eroismo e la loro fermezza sono straordinarie. Se solo coloro che da 31 giorni stanno pensando come mandarci aerei e tank avessero l'1% del loro coraggio".