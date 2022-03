Serie C: il Bari pareggia 0-0 al San Nicola con l'Andria

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 9’ Cheddira dei galletti sfiora la rete. Al 20’ D’Errico del Bari va a un passo dal vantaggio. Quarto pareggio dei biancorossi al “San Nicola”. Il Bari è primo con 72 punti, +10 sul Catanzaro secondo a 62 punti. I calabresi pareggiano 1-1 al “Menti” con la Juve Stabia.

- Il Bari pareggia 0-0 al “San Nicola” con l’Andria. Nel primo tempo al 7’ Maita dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 9’ Ciotti dell’ Andria va vicino al gol. Al 14’ Gigliotti del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta.