Antonio Di Fazio condannato a 15 anni e mezzo: stuprò 6 donne

MILANO - L'imprenditore farmaceutico era stato arrestato dai carabinieri per aver narcotizzato, violentato e fotografato una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage. Sono sei gli episodi di violenza sessuale contestati, tra cui uno ai danni dell'ex moglie.Di Fazio da febbraio è in una struttura psichiatrica ai domiciliari.L'imprenditore è stato condannato a 6 anni e 2 mesi per la violenza ai danni della studentessa 21enne e poi a 7 anni e 10 mesi per gli episodi nei confronti di altre quattro giovani che avevano avuto relazioni per brevi periodi con lui. Casi questi per i quali il giudice ha riconosciuto la violenza sessuale per le fotografie scattate quando erano state narcotizzate. Solo per una delle vicende ai danni di una delle ex fidanzate il gup, invece, ha riqualificato l'accusa da violenza sessuale a "stato di incapacità procurato mediante violenza".Per gli altri fatti contestati, quelli nei confronti della ex moglie, Di Fazio è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per maltrattamenti. Le imputazioni di violenza e lesioni si sono prescritte.