Milano, trovata bomba al fosforo in un cantiere: l'intervento degli artificieri

MILANO - L'ordigno bellico è stato rinvenuto durante le operazioni di scavo in un cantiere edile. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli artificieri dell'Esercito, che hanno rimosso la bomba inesplosa e messo in sicurezza l'area.Si tratta di una bomba al fosforo risalente alla Seconda Guerra Mondiale.I militari hanno messo in sicurezza l'area e hanno proceduto alla rimozione dell'ordigno davanti agli sguardi curiosi dei cittadini di Milano.La bomba al fosforo è stata trovata all'incrocio tra via Gassman e via Tognazzi da un gruppo di operai che stavano lavorando nel grande cantiere edile della zona.Dopo diverse ore di intervento, l'area è stata bonificata e l'ordigno rimosso e messo in sicurezza. Si procederà ora con gli accertamenti del caso.