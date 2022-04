Aperta la call per 30 giovani neet di Taranto

TARANTO - Al via “TarGET - le mani sulla Città”, il progetto portato avanti dal Comune di Taranto in collaborazione con Programma Sviluppo e Associazione Obiettivo Borgo Antico Taranto e realizzato con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e ANCI.Il Comune di Taranto è tra le 10 città risultate vincitrici del bando “Fermenti in Comune”, ottenendo così un finanziamento di poco più di 180 mila euro.Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare la capacità giovanile di riappropriazione fisica e sociale del territorio urbano di Taranto attraverso l’organizzazione di laboratori formativi e artistici, processi di comunicazione partecipativa e creazione multimediale.“TarGET - le mani sulla Città” chiama a raccolta i giovani tarantini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con particolare attenzione ai Neet, disoccupati e inoccupati, per la realizzazione di idee e strategie di valorizzazione e rilancio di alcuni quartieri specifici della città, segnati da una condizione di marginalità diffusa dal punto di vista sociale, economico e urbanistico: Tamburi, Città vecchia e Salinella. In questi quartieri i ragazzi beneficiari verranno coinvolti in processi di rigenerazione urbana.Sul sito del Comune di Taranto è stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione dei 30 ragazzi tarantini suddivisi equamente tra le fasce d’età 18-26 e 27-35, ai quali saranno corrisposti 750 euro ciascuno, quale contributo per la partecipazione al progetto. La call per l’individuazione dei beneficiari è stata strutturata per raccogliere una porzione di popolazione giovanile il più possibile diversificata. La graduatoria darà la priorità ai residenti nei quartieri interessati dagli interventi oggetto del progetto e ai giovani non occupati.Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda e inviarla, entro e non oltre le ore 13 del 26.04.2022, unitamente al curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it con oggetto: “Domanda di candidatura Neet -progetto TarGET”; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Comune di Taranto - Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing - SUE e SUAP - Controllo Partecipate – GrandeEventi. Via Scoglio del Tonno, 6 – 74121 Taranto, con dicitura sulla busta: “Domanda di candidatura NEET al progetto TarGET”; - consegna a mano presso la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo -Marketing - SUE e SUAP Controllo Partecipate – Grandi Eventi. Via Scoglio del Tonno, 6 (Taranto), con dicitura sulla busta: “Domanda di candidatura NEET al progetto TarGET”. Una commissione nominata dal Comune di Taranto valuterà le candidature e individuerà i ragazzi ammessi a partecipare al progetto.Diverse le azioni che verranno messe in campo per il trasferimento di competenze, la co- progettazione e la realizzazione di interventi di urbanismo tattico nei luoghi chiave dei quartieri periferici coinvolti.Il progetto rivolge una particolare attenzione al linguaggio digitale, per comunicare le varie fasi del progetto e attivare una sinergia con la società civile tarantina. Tutte le attività saranno infatti accompagnate dallo sviluppo di uno storytelling che attraverso i social network darà la parola ai partecipanti che racconteranno in prima persona i progressi del lavoro svolto e sveleranno le dinamiche di progettazione partecipata."Siamo entusiasti di portare avanti insieme al Comune di Taranto un progetto che coinvolge in prima persona i giovani del territorio spesso sfiduciati nei confronti delle istituzioni. – dichiara Silvio Busico, Direttore generale di Programma Sviluppo - Sentiamo la responsabilità di sviluppare, attraverso questa azione culturale, una maggiore partecipazione dei giovani alla vita cittadina e alla trasformazione del territorio. Il progetto TarGET - le mani sulla Città – spiega Busico - vuole promuovere il protagonismo giovanile per favorire la socializzazione e contrastare il rischio di isolamento. Sarà un’esperienza stimolante e costruttiva. Auspichiamo una grande partecipazione da parte dei ragazzi della città".Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Orientagiovani ubicato presso la Biblioteca Comunale “Pietro Acclavio”, oppure tramite il numero di telefono 099.7352514 o l’indirizzo info@tarantotarget.it.Il progetto verrà raccontato sui canali social (Facebook e Instagram) e vedrà il coinvolgimento attivo della comunità locale.Per leggere l’avviso pubblico e scaricare la domanda di partecipazione visita il sito internet www.tarantotarget.it