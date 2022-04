APRILIA (LT) - Il rogo è avvenuto nella notte in una casa di campagna ad Aprilia, provincia di Latina. Nel rogo hanno perso la vita un ottantenne e suo figlio di 52 anni. I corpi delle vittime sono stati rinvenuti durante le operazioni di spegnimento.Inutile l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, del personale medico e dei carabinieri, che non hanno potuto fare nulla per le due persone. La casa è stata posta sotto sequestro per indagare sulle cause che hanno scatenato il rogo.