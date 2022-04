Arresti Polignano, Lega Puglia: "Noi garantisti ma nella sinistra pugliese clima da disfida"

BARI - "Per la Lega è inderogabile il principio garantista di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Quindi a differenza della sinistra non speculiamo su vicende ancora da provare come quella degli arresti avvenuti questa mattina a Polignano. Non possiamo non rilevare però, che nella sinistra di Emiliano spira un clima da disfida interna che sta facendo male a tutta la comunità pugliese". Lo dichiarano i parlamentari pugliesi della Lega