Farinella ad Acireale sarà il testimonial del Carnevale globale

PUTIGNANO (BA) - Proseguono le azioni promozionali messe in campo dalla Fondazione Carnevale di Putignano per lanciare l’evento estivo previsto dal 24 giugno al 3 luglio. Domani, 22 aprile 2022, Farinella sarà protagonista ad Acireale dove in questi giorni è in corso la manifestazione carnevalesca più importante della Sicilia.Il Presidente della Fondazione Carnevale, Maurizio Verdolino, e la maschera di Farinella, interpretata dall’attore Dino Parrotta, interverranno, infatti, alla presentazione del volume “Mappatura mondiale dei carnevali 2022”. E Farinella sarà il testimonial d’eccezione dell’iniziativa che nasce per fare rete e mettere in campo strategie integrate di promozione dei territori e degli eventi legati al carnevale. L’appuntamento è inserito nel programma ufficiale del carnevale di Acireale con il quale da tempo Putignano ha instaurato un rapporto di reciproca collaborazione strategica.“Dopo la partecipazione alla BIT di Milano, e nell’attesa di incontrare gli esponenti dei carnevali pugliesi, ad Acireale coglieremo un’altra preziosa occasione per far conoscere il nostro carnevale, – evidenzia il Presidente Maurizio Verdolino – per promuovere le nostre eccellenze oltre i confini regionali e per lanciare l’evento estivo del carnevale di Putignano”.