Ascensore panoramico del campanile di piazza Duomo, dal primo maggio biglietti in vendita online

“Perché ci piace pensare che l’ascensore panoramico, novità molto attesa - non solo dalla comunità salentina - sarà un’attrattiva turistica aggiuntiva per tutto il territorio”.



I ticket avranno un costo ordinario di 12 euro ridotto a 9 per bambini da 6 a 10 anni, disabili, residenti nei comuni della diocesi di Lecce, e sarà invece gratuito per i bambini fino a 5 anni. Acquistare i ticket on line sarà molto semplice: basterà entrare nel sito chieselecce.it, cliccare su Biglietteria on line, selezionare giorno, data e ora della visita e pagare con carta di credito l’importo corrispondente.



Le visite al campanile, come è noto, potranno essere prenotate da maggio a settembre, con orario 10-20 e tre turni programmati per ogni ora aperti a 20 visitatori per volta. Per usufruire del servizio bisognerà presentarsi all’ingresso del campanile con cinque minuti di anticipo rispetto all’orario fissato per la salita.

LECCE - Conto alla rovescia per l’inaugurazione dell’ascensore panoramico del campanile del Duomo di Lecce, in programma il prossimo 13 maggio, ma parte da dopodomani, primo maggio, la vendita dei ticket per accedere all’impianto (in funzione dal 14), che potranno essere acquistati on line sul sito chieselecce.it e presso la biglietteria centrale situata presso l'antico seminario di Piazza Duomo, ma non solo: i ticket saranno infatti reperibili anche presso le edicole autorizzate di piazza Mazzini e piazza Sant’Oronzo (grazie ad una convenzione con Confcommercio), presso l’info-point di Porta San Biagio, presso l’Abbazia di Cerrate (grazie ad un accordo con il Fai), “e in generale presso tutte le strutture turistiche e ricettive salentine interessate a garantire un servizio in più ai propri clienti”, spiega il presidente di Artwork Paolo Babbo, nei giorni scorsi alla guida della delegazione leccese che ha presentato la novità alla Bit di Milano (presenti in rappresentanza della Curia, proprietaria del campanile, monsignor Antonio Montinaro e monsignor Flavio De Pascali).