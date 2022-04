Auzino: “Buona notizia il protocollo di intesa tra Adm e comune di Bari contro la contraffazione”

“ADM è impegnata quotidianamente nel controllo delle merci - ha evidenziato il Direttore Generale Marcello Minenna - per perseguire la legalità e scongiurare ogni tentativo di frode a danno della comunità. Con questo Accordo ADM mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche per svolgere assieme al Corpo di Polizia Locale della Città di Bari mirati interventi sul territorio”.





Plauso all'iniziativa arriva anche da Ornella Auzino, nota imprenditrice nel settore della moda impegnata in prima linea nella lotta alla contraffazione. Auzino ha un'azienda che produce borse per un noto marchio di moda e nel suo ultimo libro, Fake No Grazie, racconta dell'importanza di un impegno concreto di contrasto alla contraffazione.





«Il protocollo siglato a Bari accende una luce di speranza per il settore della moda, per il Made in Italy e per il Mezzogiorno. Bari è una città importante e quanto accade qui può influenzare positivamente tutta la regione. Con questo protocollo si accende un faro su un fenomeno che danneggia il Made in Italy e grazie ad Adm ed alla città di Bari si riaccende la fiducia in un settore mortificato dalla contraffazione e si fortifica l'azione di contrasto al giro di affari miliardario del Fake».

BARI - Giovedi scorso è stato è stato fatto un passo importante nella lotta alla contraffazione a Bari. Il Direttore fenerale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ed il sindaco di Bari, Antonio Decaro hanno firmato un protocollo d’intesa per la lotta alla contraffazione e alle frodi a tutela del consumatore e delle imprese. Favorire la regolarità nel commercio tutelando il consumatore ed il turista negli acquisti e contrastando evasione fiscale e criminalità organizzata. Questo l'obiettivo che si pongono Adm e la città di Bari.