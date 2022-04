'Barcelona', l’Opera è rock

TARANTO - Giovedì 28 aprile alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, uno dei grandi eventi della Stagione orchestrale 2021-2022: “Barcelona Opera Rock”. In programma l’intero album-capolavoro pubblicato in tutto il mondo il 10 ottobre 1988 eseguito dai Queen e interpretato da Freddie Mercury e Montserrat Caballé. La dedica alla città di Barcellona di quello che nel ’92 diventò anche l’inno ufficiale dei Giochi della XXV Olimpiade che si svolsero nella città catalana.Mercury, grande appassionato di musica lirica, era così affascinato dal grande soprano spagnolo, dal ritenerlo una vera leggenda: «Non penso a me stesso come una leggenda – diceva il leader dei Queen – perché personalmente con le leggende non ho molto a che fare: per me una leggenda è qualcuno come Montserrat Caballé! Amo la musica e per me lei è la musica!».«Siamo felici – sostiene il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – di ospitare in una Stagione ricca di grandi soddisfazioni un appuntamento così strepitoso, dal quale scaturirà l’energia dei Queen e di Freddy Mercury e che pulserà forte attraverso l’interpretazione di una straordinaria Desirée Rancatore, uno dei soprani più in auge della scena artistica internazionale, insieme alla grande voce di Johan Boding. Siamo fieri della qualità artistica della nostra proposta, capace di tenere insieme tradizione e innovazione, una scelta premiata dal pubblico con una presenza numerosa e costante».La Stagione orchestrale 2021-2022 dell’ICO Magna Grecia è curata insieme al Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura, in collaborazione con Banca BPER; Fondazione Puglia; Programma Sviluppo-Lavoro, informazione, welfare; Teleperformance, azienda leader nei servizi di call. “Barcelona Opera Rock”: Poltronissima 40euro; Platea centrale e Prima galleria 30euro; Seconda e Terza galleria 25euro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.Info, Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). Sito: orchestramagnagrecia.it