Scompare Donna Assunta Almirante, il cordoglio della Poli Bortone

LECCE - “Con donna Assunta scompare una figura importante di riferimento per quel popolo missino che ha fatto parte della storia d’Italia sino agli anni novanta. Una donna dall’intelligenza vivace, dalla battuta pronta, dalla chiarezza coraggiosa di linguaggio che non faceva sconti a nessuno. Legata da un amore profondo al suo Giorgio, la cui memoria ha voluto portare avanti pur fra mille difficoltà ed ostacoli, con la prestigiosa fondazione Almirante, egregiamente diretta dalla figlia Giuliana. Noi missini di un tempo rimasti tali nell’anima la ricorderemo sempre con affetto, rispetto e gratitudine col conforto soltanto del sapere che lei oggi è felice di aver raggiunto il suo amato Giorgio.” Così in una nota la sen.