Ritrovato nel fiume Brenta il corpo del 15enne Ahmed, scomparso giovedì

PADOVA - Il cadavere del ragazzo sparito nel Padovano è stato trovato a poca distanza dal luogo in cui era stato rinvenuto il suo telefonino. Non è ancora chiaro cosa sia capitato al 15enne: in un messaggio inviato alla fidanzata aveva detto di temere per la sua incolumità.“Tornerò morto, o mi faranno molto male”. Sarebbero queste le parole inviate per messaggio all’ex fidanzata da Ahmed Jouider, 15enne di origine marocchina scomparso da giovedì sera a Mortise, in provincia di Padova. Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto, il ragazzo è uscito verso le 21.30 del 21 aprile in bicicletta, dicendo alla madre e alla sorella che sarebbe andato a incontrare alcuni amici, e non è più tornato.A lanciare un appello su Facebook è stato il consigliere leghista Alain Luciani.