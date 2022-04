Basket: il Treviso acquista l'americano Green

(via Treviso Basket fb)





Non potrà essere utilizzato subito dal tecnico dei veneti Massimiliano Menetti perché deve arrivare il transfert dalla Federazione Cinese. Sarà a disposizione dalla prossima settimana. Per il Treviso decimo con 22 punti sarà un giocatore importante per cercare di qualificarsi ai play off scudetto.

- In A/1 di basket maschile il Treviso acquista l’americano Erick Green di 30 anni dal Zhejiang Golden Bulls, una squadra che gioca nella Serie A della Cina. E’ alto 1,91 metri. Per Green è un ritorno in Italia dove ha già giocato nel Siena nel 2013. Green è abbastanza preciso nei tiri liberi e dalla lunga distanza.