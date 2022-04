Bce: "Cittadini usano i risparmi per sostenere i costi dell'energia"

ROMA - Per fronteggiare l'impatto dell'impennata dei prezzi dell'energia sono necessarie misure di politica fiscale mirate. A lanciare l'allarme è la Banca centrale europea, che sottolinea come per le famiglie a basso reddito questi aumenti stiano creando notevoli difficoltà finanziarie.Secondo la Bce, inoltre, "l'evidenza empirica conferma che, almeno nel breve periodo, le famiglie riducono sostanzialmente i loro rapporti di risparmio per far fronte all'aumento della spesa per l'energia (sebbene in misura minore se le riserve di liquidità per spese impreviste sono limitate)". Ovviamente l'impatto non è uguale per tutti."L'identificazione delle risposte del risparmio su diversi quintili di reddito rivela che, a parità di aumento assoluto della spesa energetica, la riduzione del risparmio è inversamente correlata al reddito della famiglia e circa cinque o sei volte maggiore per le famiglie nel quintile più basso della distribuzione del reddito rispetto a quelli del quintile superiore". In pratica il 20% delle famiglie più povere riduce di molto il proprio risparmio.