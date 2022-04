Bombe russe sulle linee ferroviarie ucraine: "Ci sono vittime"

KIEV - Sono 5 le stazioni bombardate dalle truppe di Mosca nell'Ucraina centrale e occidentale. L'ad delle ferrovie fa sapere che ci sono morti e che seguiranno ulteriori dettagli."I russi stanno provando a colpire le infrastrutture critiche", hanno aggiunto le medesime autorità spiegando che le ferrovie ucraine hanno "cancellato o dirottato" i treni.Intanto, i russi rivendicano l'abbattimento di due droni ucraini nella regione di Kursk.Mosca nel frattempo ha annunciato il cessate il fuoco oggi per consentire ai civili di lasciare l'acciaieria assediata di Azovstal a Mariupol in Ucraina. Lo rende noto il ministero della difesa russo. L'Interfax precisa che il corridoio umanitario sarà in vigore a partire dalle 14 di oggi ora locale.