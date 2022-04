Bergamo: 79enne muore incastrato nel macchinario della sua officina

BERGAMO - A scoprire il corpo senza vita dell'uomo è stato un familiare che, non avendo più sue notizie, si è recato nell'azienda di Telgate. Fatali per la vittima gli indumenti che si sono incastrati in uno dei macchinari dell'azienda, non lasciandogli via di fuga.Visto che non rispondeva alle chiamate, un parente si è recato all'officina, trovandolo senza vita sul macchinario, nel quale era rimasto incastrato l'abito che non gli ha dato scampo. I soccorsi sono stati vani. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e Ats.