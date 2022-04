Petruzzelli: Fabrizio Cassi dirige il Coro della Fondazione

BARI - Mercoledì 13 aprile alle 20.30 al Petruzzelli, nell’ambito della Stagione d’Opera 2022 della Fondazione, avrà luogo un concerto del Coro del Teatro, diretto dal maestro Fabrizio Cassi.In programma: Liturgia di San Giovanni Crisostomo, per coro misto a cappella, op. 41 di Pëtr Il’ic Cajkovskij (1840 – 1893).Da settembre 2016 Fabrizio Cassi è Maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari.Nato a Busseto, si è diplomato in Organo e Pianoforte al Conservatorio di Piacenza, dove ha inoltre conseguito un Diploma di merito con il massimo dei voti in Composizione principale. Ha poi approfondito gli studi di Composizione e Direzione d’Orchestra prima al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e poi per la sola Direzione d’Orchestra all’Accademia Filarmonica di Bologna. Ha collaborato con la Fondazione “A. Toscanini” di Parma, come Maestro accompagnatore, nelle produzioni di Aida e La traviata, per la regia di Franco Zeffirelli diretta da Plácido Domingo, nonché di Rigoletto per la regia di Vittorio Sgarbi diretto da Keri-Lynn Wilson.Nel ruolo di Maestro del Coro attualmente collabora con la Cooperativa Artisti del Coro di Parma, Il Coro Lirico Lombardo e la Corale Rossini di Modena. Dal 2006 è invece Maestro della Corale “Giuseppe Verdi” di Parma. Nell’ottobre del 2001 e nel gennaio del 2002 ha diretto l’orchestra sinfonica “Arturo Toscanini” in occasione dei Concerti d’inaugurazione del restaurato organo di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto. A marzo 2015 invece è stato Maestro del Coro al Teatro Verdi di Pisa per il Macbeth di Verdi, per la regia di Dario Argento.Molto attivo nella sua città natale, dal 1991 al 2003 è stato Segretario organizzativo del Concorso Internazionale “Voci Verdiane”. Ha inoltre ricoperto l’incarico di altro Maestro del Coro al Teatro Regio di Parma e dal 2011 è Direttore Eventi Lirico - Musicali del Comune di Busseto, incarico con il quale ha partecipato al Comitato Nazionale del Bicentenario Verdiano nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Ha inoltre al suo attivo registrazioni televisive e radiofoniche in qualità di organista, pianista e Direttore d’orchestra.I biglietti per tutti gli spettacoli in programma fino al mese di giugno sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it. Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.: 080.9752810