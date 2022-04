'Biciclettata per la pace': domenica 1° maggio la pedalata solidale per le vie del Municipio IV

BARI - La presidente del Municipio IV rende noto che domenica 1° maggio si terrà la “Biciclettata per la pace” per le vie del territorio municipale. La pedalata solidale si propone di trasmettere un messaggio di pace contro ogni guerra, in particolare per chiedere la conclusione del conflitto russo-ucraino. Pertanto i cittadini sono invitati a partecipare per vivere un momento di comunità ed essere uniti contro le guerre con le bandiere della pace e dell’Ucraina.“Abbiamo pensato di organizzare un evento il più possibile partecipato che possa coniugare, in una giornata di festa e di riflessione sul tema del lavoro, dell’attività sportiva con un messaggio di pace - commenta Grazia Albergo -. Perciò invitiamo tutti i residenti e i cittadini baresi a far parte di questo lungo cordone umano per trascorrere insieme una mattinata all’aria aperta nel segno della solidarietà verso i popoli afflitti dalle guerre”.Il raduno è previsto alle ore 9, presso il parcheggio dell’area mercatale in via Vaccarella, a Carbonara. Il percorso si snoderà per le strade di Santa Rita, Loseto e Ceglie del Campo per poi concludersi in piazza Umberto, a Carbonara.La partenza avverrà alla presenza di una famiglia proveniente dall’Ucraina, accolta nel Municipio IV. Alla manifestazione parteciperanno la presidente Grazia Albergo, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e i consiglieri municipali.Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico:alle ore 9, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso (occupando, per le strade a doppio senso di circolazione, la parte di carreggiata secondo il senso di marcia):· Carbonara - Santa Rita: attraversamento viale G. Trisorio Liuzzi dall’area mercatale San Filippo Neri, via Rocco Dicillo passando da piazza Pertini, a sinistra impegnare strada Lama del Duca, via Cascia, viale Santa Rita a destra verso Loseto· Loseto: viale G. Trisorio Liuzzi via Trabaccolanti, via Monsignor Jolando Nuzzi, parco Giuseppe Mizzi (punto ristoro), via Crispi, via Cesare Battisti,via Principessa Jolanda, a sinistra su via Roma, a destra su via Cavour (tutta) a sx su SP183 direzione Bari, a destra su via ValenzanoSP45, a sinistra su via Umberto Minervini, via Giuseppe Capriati, a destra su via Raffaele Perrone, a destra su via Monsignor Jolando Nuzzi, a destra su viale G. Trisorio Liuzzi a destra direzione Ceglie del Campo;· Ceglie del Campo: via Gaspare del Bufalo, a destra su SP 70, a sinistra su via Domenico di Venere, a destra su via Municipio, via Martino, piazza Vittorio Emanuele,via Sant’ Angelo, a destra su via Domenico di Venere, a sinistra su via Vincenzo Roppo verso Carbonara;· Carbonara: via Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele, piazza Umberto I, arrivo per le ore 12 circa