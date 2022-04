Kate Klein: un urlo contro gli stereotipi nel nuovo singolo 'Bullshit'

MILANO - Arriva in tutte le radio e nei digital store 'Bullshit' il nuovo singolo di Kate Klein, giovane talento della scena punk wave. Un brano dal ritmo travolgente, un concentrato di energia sonora e con messaggio chiaro e diretto: no alle costrizioni e gli stereotipi.

Il brano, scritto da Katerina Kleinova, Giovanni Bottoglia, Alessandro Fapanni, esce su etichetta Indie Box Music con distribuzione Ada Music Italy, Consapevolezza e rabbia sana, gonfia della voglia di vivere la vita dei 20 anni. “Non avrete mai la mia testa, non importa quanto ci proverai'' - canta la rocker.

Da sempre innamorata della musica, fonda la sua prima band a 14 anni, dove impara a comporre e a suonare chitarra, basso e batteria. Determinata ad intraprendere una carriera musicale, nonostante la disapprovazione della sua famiglia, all’eta’ di 18 anni parte per Londra con uno zaino, 500 euro in tasca e una determinazione incrollabile.

Il primo successo commerciale di Kate arriva nel 2018 con il singolo pop EDM "Shooting Stars" che entra quasi subito nella top 10 chart nel Regno Unito catalizzando l’attenzione di diversi media nazionali britannici tra cui Press party, Music Week, Vents, Music Daily e tanti altri.

Consolida il successo internazionale con la pubblicazione del terzo singolo "You So Extra" di cui il video e’ stato promosso sugli schermi presenti in tutte le venues del The Chainsmokers 2019 US Tour.

Il suo ultimo singolo Emo pop, “Kill My Heart”, ispirato al sound dei Pixies, ha anch’esso ottenuto il supporto di molti media sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove e’ stata definita "la melanconica felice", un contrasto che la rende unica: forte ma vulnerabile e immediatamente riconoscibile, innocente pop gal con una pelle da dura rocker.

Parallelamente al progetto Internazionale, a fine 2021 inizia il percorso creativo per entrare nel mercato Italiano, dove, affidatasi in produzione e management al team di Indiebox Music sforna ad un ritmo impressionante una serie di singoli che verranno pubblicati e promossi a partire da Aprile 2022.

Kate Klein è l’anti genere. Ci devi entrare, nel mondo di Kate Klein. Quando la conosci, non puoi più farne a meno.