ROMA - Un albero è caduto nei pressi di una fermata di autobus dopo che un nubifragio si è abbattuto sulla Capitale. Due donne sono rimaste ferite, una di loro è stata portata in codice rosso in ospedale.Sul posto pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell’area da parte degli agenti, che sono tuttora sul luogo per gli accertamenti del caso.