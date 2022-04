Il Bari a Latina per centrare la B

(via Ssc Bari fb)





Un obiettivo non facile da raggiungere al cospetto di un Latina che, per tramite del suo allenatore - Mister Daniele Di Donato - fa sapere di non voler essere la spalla dei galletti per il loro ritorno nella cadetteria, perchè mira ai 3 punti utili sia in chiave playoff che per un posizionamento nella parte centrale della graduatoria del Girone C.





Ragion per cui, a partire dalle 17.30 di domenica 3 aprile 2022, sostenuto dai circa 2.500 tifosi al suo seguito, il Bari dovrà affrontare una trasferta ugualmente ostica e che potrà decidere, a suo favore, il ritorno nella cadetteria a 4 anni di distanza dal fallimento della FC Bari 1908 avvenuto il 16 luglio 2018.

- Il 2-2 risalente all'11 giugno 2014 che interruppe il cammino dei playoff nella "meravigliosa stagione fallimentare" e il 2-1 subito il 5 novembre 2016, nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Due precedenti che indicano il "Francioni" di Latina quale tabù da sfatare per il Bari, chiamato a battere i pontini per conquistare la promozione diretta in B a tre giornate dal termine della Serie C 2021-2022.