Calcio femminile: la Pink Bari è sesta

(via Pink Bari fb)





Nella ventunesima giornata le sarde hanno vinto 1-0 in casa col Palermo Femminile e sono penultime con 20 punti. La Pink Bari dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. La Torres cercherà un successo per fare un passo in avanti importante per la salvezza.

Il Campionato di Serie B di Calcio Femminile Domenica 10 Aprile ha riposato per gli impegni delle Nazionali. La Pink Bari dopo ventuno giornate disputate è sesta con 31 punti. Dopo la sosta, Sabato 16 Aprile le pugliesi giocheranno alle 13 a Bitetto con la Torres Women.