Covid Puglia: +5.578 casi e 14 decessi

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.988, nella provincia Barletta-Andria-Trani 394, in provincia di Brindisi 576, in provincia di Foggia 714, in quella di Lecce 1.108 e nel Tarantino 744. Sono residenti fuori regione altre 43 persone contagiate. Delle 112.540 persone attualmente positive 680 sono ricoverate in area non critica (ieri 688) e 35 in terapia intensiva (ieri 36).

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 5.578 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 30.759 test giornalieri e 14 decessi.L'incidenza dei positivi sui tamponi eseguiti è del 18%.