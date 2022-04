Terra di Bari verso le amministrative: incontro dibattito di FdI con la dirigenza provinciale

BARI - Sabato 9 aprile, alle ore 10 a Villa de Grecis (via delle Murge 63, Bari), il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Bari terrà un incontro-dibattito sul tema delle prossime amministrative in provincia di Bari. Lo rende noto FdI Puglia.Interverranno il coordinatore cittadino di Fratelli d'italia Bari Luigi Decollanz, il coordinatore provinciale Michele Picaro, il vice coordinatore regionale Filippo Melchiorre e la responsabile provinciale del Movimento giovanile "Gioventù Nazionale" Ilaria Partipilo. Concluderà i lavori il coordinatore regionale del Partito, on. Marcello Gemmato.