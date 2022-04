Educazione finanziaria in azienda: mercoledì 20 aprile il secondo appuntamento con Banca Popolare di Puglia e Basilicata e FEduF (ABI)

ALTAMURA (BA) – Ambiente (Environment), Società (Social) e Governance sono le tre dimensioni fondamentali e più attuali per misurare in termini concreti l’impegno di un’azienda in termini di sostenibilità.Il secondo appuntamento del percorso per la diffusione della cultura della sostenibilità nelle aziende PMI, messo a disposizione da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, FEduF, Confindustria Bari e Barletta- Andria- Trani in collaborazione con NEXT– Nuova economia per tutti, si concentra sul tema della transizione e su come le scelte della PA, delle imprese e delle banche, se rispondenti ai criteri della sostenibilità, possano introdurre un reale vantaggio competitivo, con un focus sul green public procurement (PA), la selezione della catena di fornitura (imprese) e la valutazione ESG dei soggetti ai quali concedere finanziamenti (banche).L’appuntamento online col webinar dal titolo “Il voto col portafoglio per la transizione: le scelte di PA, imprese e banche” è questo pomeriggio e prevede la partecipazione di Pietro Di Leo - Presidente Sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Bari e BAT, Giovanna Boggio Robutti - Direttore Generale FEduF, Cosimo Tosto - Coordinatore Forum RSI Confindustria Bari e BAT, Giuseppe Morone - Professore Ordinario di Politica Economica Unitelma Sapienza, Rocco Introcaso - Sindaco di Montegiordano (CS), Nunzio Loizzo - Direttore Crediti BPPB. Modera l’incontro Rossella Dituri - Responsabile Comunicazione BPPB.