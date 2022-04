TEDxPutignano 2022: 'Desideri ad alta voce' e 'L’(in)sostenibile bellezza del cosmo'

PUTIGNANO (BA) - Il prossimo 18 giugno il Teatro Comunale di Putignano ospiterà la seconda edizione di TEDxPutignano. 9 gli speaker che si alterneranno sul palco suggestionando il pubblico con la forza delle idee, sul tema “Desiderio”: Marco Buttu, Mimmo Miccolis, Giuseppe Lorusso, Tonio Dell’Olio, Silvia Moroni, Carolina Capria, Morena Nerri, Cinzia Spanò e Rosy Paparella. Ad accompagnarci verso la seconda edizione del TEDxPutignano il talk “Desideri ad alta voce” e la conferenza-spettacolo “L’(in)sostenibile bellezza del cosmo” con Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura (13 maggio, Teatro Mariella – Monopoli).Sei appuntamenti per iniziare a interrogarsi sul desiderio e su tutto quello che ruota attorno ad esso. È questo “Desideri ad alta voce”, il talk di TEDxPutignano e Radio Puglia in onda ogni secondo lunedì e ogni ultimo martedì del mese sulle frequenze FM, in streaming o dall'APP Radio Puglia. «L’idea di questa rubrica – commenta Alessandra Dalena, Licensee Organizer TEDxPutignano – è quella di intervistare persone che abbiano a che fare con l’universo TEDx, perché lo sostengono o perché ne organizzano uno o perché sono state invitate come speaker in qualche precedente edizione. Persone che provengono da mondi apparentemente diversi ma che, come stiamo scoprendo, hanno molte più cose in comune di quelle che avremmo potuto immaginare. Un talk al quale anche i radioascoltatori hanno la possibilità di partecipare attivamente, esprimendo il proprio desiderio ad alta voce, legato all’argomento specifico della puntata».Ospiti delle prime due puntate, ai microfoni di Radio Puglia si sono alternati Elio Enrico Palumbieri, Organizzatore TEDxBarletta ; Sandro Mele, Presidente BCC Putignano e Promoter TEDxPutignano; Maria Antonietta Plantone, CEO PDT Laboratori Cosmetici; Gianna Mazzini, speaker della prima edizione di TEDxPutignano, scrittrice e regista, co-fondatrice di Labodif – Istituto di Formazione e Ricerca Sociale. I prossimi appuntamenti con “Desideri ad alta voce” martedì 26 aprile ore 18:30, lunedì 9 maggio ore 12:00, martedì 31 maggio ore 18:30, lunedì 13 giugno ore 12:00. È possibile ascoltare “Desideri ad alta voce” in FM su Radio Puglia, in streaming su http://www.radiopuglia.it/on-air/ o scaricando l'APP Radio Puglia su Play Store ( https://bit.ly/2SaDDJi) o Apple Store ( https://apple.co/398Huh3 ).E ancora, l’attesa del TEDxPutignano si costella anche di una speciale conferenza-spettacolo in programma venerdì 13 maggio, ore 21, al Teatro Mariella di Monopoli. Con “L’(in)sostenibile bellezza del cosmo”, insieme a Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura, si parlerà di bellezza e di esplorazione spaziale. Biglietti su bit.ly/Cosmo_13maggio Mondi alieni, eteree nebulose, eleganti galassie: le immagini che ogni giorno l’astronomia ci regala sono una fonte inesauribile di bellezza. Ma oltre a incantarci, le immagini astronomiche possono essere anche utili per l’intera umanità. Sin dal tempo delle prime missioni Apollo, negli anni ’60, le immagini del nostro pianeta dallo spazio mettono l’intera esperienza umana in una prospettiva radicalmente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati “da quaggiù”. La conquista della capacità di guardarci dall’alto ci ha insegnato quanto la nostra casa nel cosmo sia fragile e sospesa nel vuoto, restituendoci un senso di unità profonda con i nostri simili e con il cosmo. Passando in rassegna alcune storiche immagini regalateci da varie sonde e missioni spaziali, durante l’evento si rifletterà su come la bellezza astronomica non è mai fine a sé stessa, ma lancia a tutti noi un chiaro e forte messaggio che troppo spesso attende ancora di essere ascoltato.Filippo Bonaventura, laureato in Astrofisica all’Università di Trieste, si occupa di divulgazione scientifica e di editoria scolastica. Matteo Miluzio, laureato in Astronomia all’Università di Padova, lavora attualmente per la missione spaziale Euclid presso la sede di Madrid dell’Agenzia Spaziale Europea. Ha tenuto un TEDxTalk dal titolo "Perchè investire nello spazio" durante l'edizione 2021 del TEDxPutignano. Insieme a Lorenzo Colombo gestiscono il progetto di divulgazione scientifica “Chi ha paura del buio”.I biglietti per “L’(in)sostenibile bellezza del cosmo” sono disponibili online su bit.ly/Cosmo_13maggio . Evento accreditato su 18app e Carta docente (sezione teatro).