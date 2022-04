Expolevante: Mototerapia con i campioni mondiali di Motocross freestyle

Expolevante è anche tempo libero e divertimento ed ecco quindi l’area di Externa dedicata all’arredo degli spazi esterni, gli spazi dedicati al Giappone per immergersi nel mondo orientale e tornare a viaggiare con la mente: nel padiglione 20 continua la rassegna di eventi dedicati al Sol Levante, dal titolo “Giappone Svelato”. Mostre, conferenze, lezioni di lingua e cucina giapponese e tante curiosità e gadget da acquistare, laboratori manga e rari esemplari di bonsai. Così come continuano le dimostrazioni e gli spettacoli nell’ambito di My Fantastic Pet: agility, serpenti, dog dance, falconeria.



Continuano lunedì 25 aprile le esibizioni di motocross freestyle con Alvaro Dal Farra, uno dei massimi esponenti del Freestyle Motocross al mondo. Nelle esibizioni ai rider Alberto Prosdomici e Daniele Serblin si aggiunge anche il campione Filip Podmol arrivato a Bari direttamente dalle competizioni di Monaco. Il momento più atteso è alle 11.30 con la mototerapia che darà la possibilità anche ai diversamente abili di provare la sensazione dell’aria sulla faccia in sella alle moto dei campioni della DaBoot. “Il proposito della mototerapia – spiegano gli esperti - è quello di regalare una giornata di sport e di socializzazione alle persone disabili. L’intenzione primaria della mototerapia è quella di sensibilizzare la società a regalare emozioni alle persone meno fortunate di noi, tramite le moto e il freestyle motocross”.



L’area Giostre per grandi e piccini (Piazzle 86-89) e una pista Go-Kart (Piazzale 47 Ovest), e momenti dedicati alla musica con i dj set di giorno e di sera organizzati da Demodè in collaborazione con Ritmo 80 e dj contest con Pro Dj Confcommercio (Piazzale 47 Ovest e Piazzale 71).



Info:

www.expolevante.it

Facebook: Expolevante / Nuova Fiera del Levante

Instagram: @expolevante / @nuovafieradellevante Sono stati presentati il Campionato Italiano di Beach Sprint, che il Comitato Organizzatore Locale di Barletta organizzerà in agosto per il secondo anno consecutivo e “GiroVogando”, un nuovo progetto della federazione italiana canottaggio che dal prossimo anno mira a portare un contesto sportivo in uno scenario culturale e turistico, nonché ad avvicinare nuove leve e a far conoscere l’Italia nelle sua grandi bellezze.Expolevante è anche tempo libero e divertimento ed ecco quindi l’area di Externa dedicata all’arredo degli spazi esterni, gli spazi dedicati al Giappone per immergersi nel mondo orientale e tornare a viaggiare con la mente: nel padiglione 20 continua la rassegna di eventi dedicati al Sol Levante, dal titolo “Giappone Svelato”. Mostre, conferenze, lezioni di lingua e cucina giapponese e tante curiosità e gadget da acquistare, laboratori manga e rari esemplari di bonsai. Così come continuano le dimostrazioni e gli spettacoli nell’ambito di My Fantastic Pet: agility, serpenti, dog dance, falconeria.Continuano lunedì 25 aprile le esibizioni di motocross freestyle con Alvaro Dal Farra, uno dei massimi esponenti del Freestyle Motocross al mondo. Nelle esibizioni ai rider Alberto Prosdomici e Daniele Serblin si aggiunge anche il campione Filip Podmol arrivato a Bari direttamente dalle competizioni di Monaco. Il momento più atteso è alle 11.30 con la mototerapia che darà la possibilità anche ai diversamente abili di provare la sensazione dell’aria sulla faccia in sella alle moto dei campioni della DaBoot. “Il proposito della mototerapia – spiegano gli esperti - è quello di regalare una giornata di sport e di socializzazione alle persone disabili. L’intenzione primaria della mototerapia è quella di sensibilizzare la società a regalare emozioni alle persone meno fortunate di noi, tramite le moto e il freestyle motocross”.L’area Giostre per grandi e piccini (Piazzle 86-89) e una pista Go-Kart (Piazzale 47 Ovest), e momenti dedicati alla musica con i dj set di giorno e di sera organizzati da Demodè in collaborazione con Ritmo 80 e dj contest con Pro Dj Confcommercio (Piazzale 47 Ovest e Piazzale 71).Info:Facebook: Expolevante / Nuova Fiera del LevanteInstagram: @expolevante / @nuovafieradellevante

BARI - Le lunghe code ai botteghini sono la fotografia più bella della più importante manifestazione italiana dedicata al tempo libero organizzata da Nuova Fiera del Levante di Bari dal 21 al 25 aprile. Tantissime le famiglie con bambini che hanno deciso di trascorrere la loro giornata ad “Expolevante” passeggiando tra i viali, sperimentando e informandosi sulle diverse discipline sportive presenti nel padiglione del Coni, accarezzando gli animali del My Fantastic Pet o assistendo alle esibizioni di Motocross freestyle con le magnifiche evoluzioni sulla pista loro dedicata.Piena di fascino anche la mostra di Asi e Old Cars Club e la sfilata di auto e moto d’epoca organizzata dall’Old Cars Club in occasione della settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari. Domenica mattina per l’occasione sono arrivati in Fiera del Levante il sindaco di Bari, Antonio Decaro, gli assessori al Commercio e allo Sport Carla Palone e Pietro Petruzzelli e il presidente dell’SSC Bari, Luigi De Laurentiis in una giornata di grande festa per la squadra di calcio biancorossa che festeggia il ritorno in serie B.E, ancora, il convegno con Giuseppe Abbagnale, ex canottiere olimpico italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio dal 2012 presidente della Federazione Italiana Canottaggio, che ha presentato all’Expolevante il “Coastal Rowing tra Turismo, Enogastronomia e Agonismo”. “Questa disciplina permette di fare canottaggio sotto costa unendo agonismo e turismo e stiamo lavorando per farla partire anche in Puglia”, ha raccontato Abbagnale.