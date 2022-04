Serie C, il Bari perde 2-0 al San Nicola col Palermo

(via Ssc Bari)





Nel secondo tempo al 6’ Di Cesare sfiora il pareggio. Al 13’ il Palermo raddoppia con Brunori su rigore concesso per un fallo di mano di Botta. Al 33’ Antenucci sfiora la rete. Terza sconfitta in casa per i biancorossi. Il Bari già promosso in B, conclude il Girone C di Serie C al primo posto con 75 punti.

- Il Bari perde 2-0 al “San Nicola” col Palermo. Nel primo tempo al 25’ i rosanero siciliani passano in vantaggio con Floriano con una conclusione al volo. Al 26’ Scavone dei biancorossi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 43’ Scavone va vicino al gol.