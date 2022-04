Gaia: l'emozione esibizione con Kateryna Pavlenko in mondovisione prima del match Juventus-Inter

Ieri sera, domenica 3 aprile, in occasione del big match Juventus-Inter, Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko si sono esibite in mondovisione sul terreno di gioco, poco prima del fischio di inizio della partita, cantando “Imagine” di John Lennon, di fronte alle squadre in campo e ai tifosi presenti sugli spalti.