Bari in B, notte di festa al San Nicola

Reduce dalla vittoriosa trasferta nella città pontina, la comitiva biancorossa è stata accolta da 2.000 tifosi presso l'Astronave, eccezionalmente illuminata fino alle 3 di notte.





L'omaggio notturno ha aperto la settimana di festa che proseguirà domenica 10 aprile 2022 quando, a partire dalle 17.30 al San Nicola, il Bari affronterà l'Avellino.

- Dopo i caroselli lungo la centrale Corso Vittorio Emanuele - sviluppatisi subito dopo il triplice fischio della gara vinta a Latina per 1-0 - sono proseguiti al San Nicola i festeggiamenti per la promozione ed il ritorno del Bari in Serie B, a 4 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione.